إسرائيل تقرر استئناف العملية التعليمية بالمدارس.. غدًا

قرر الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، استئناف العملية التعليمية بجميع مراحلها داخل المدارس، في إطار خطة العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت سلطات الاحتلال أن الاستثناءات فقط للمدارس الموجودة في التجمعات السكنية المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، مناشدة الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".ودخل الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرابعة من رفع القيود التي فرضها، في وقت سابق، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16608 حالات، و267 حالة وفاة.من جانبه، حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، في وقت سابق، من أن إسرائيل ستشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.وأكد نتنياهو أنه يجب الاستعداد لفرض الإغلاق الشامل مرة أخرى بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار كورونا ستكون أكثر شراسة.