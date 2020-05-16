رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تقرر استئناف العملية التعليمية بالمدارس.. غدًا

السبت 16/مايو/2020 - 09:06 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
طباعة
قرر الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، استئناف العملية التعليمية بجميع مراحلها داخل المدارس، في إطار خطة العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت سلطات الاحتلال أن الاستثناءات فقط للمدارس الموجودة في التجمعات السكنية المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، مناشدة الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ودخل الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرابعة من رفع القيود التي فرضها، في وقت سابق، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16608 حالات، و267 حالة وفاة.

من جانبه، حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، في وقت سابق، من أن إسرائيل ستشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

وأكد نتنياهو أنه يجب الاستعداد لفرض الإغلاق الشامل مرة أخرى بسبب كورونا، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من انتشار كورونا ستكون أكثر شراسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

التعليم تحدد معايير تقييم المشروعات البحثية للطلاب

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

عزل 4 منازل بالإسماعيلية وحصر المخالطين للإصابات الجديدة

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل

«متن واقعي وهامش فكري».. رواية جديدة لمحسن يونس عن «خطوط وظلال»

ياسر ثابت يكشف عن سبب تأليفه لكتاب «قصة الثروة فى مصر»

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر