حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل

يستكمل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، بث برامج قناة المركز على اليوتيوب للأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم، والتي تبث برامجها يوميًّا ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا، في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن الفعاليات التي تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.السبت 16 مايو، بدأ البرنامج بالحلقة السادسة من حكايات الدكتور جلجول "كورونا والدكتور جلجول"، رؤية وكتابة وتحريك الفنان جلال الدين جمال، والحلقة السابعة من فوازير "المسحراتي"، فكرة وتمثيل إيمان صبري، تنفيذ ميسرة خيري، ثم عيشها لايت "المأكولات الرمضانية"، إعداد وتقديم الباحثة مروة عادل، تنفيذ ميسرة خيري، تلاها عباقرة ذوي الهمم "الموسيقار بيتهوفن"، إعداد وتقديم منال منيب وأوجيني صبحي تنفيذ مروة طلبة، واختتم اليوم بإبداعات الأسر "قايتباي"، إعداد وتقديم شوق النكلاوي، تنفيذ مروة طلبة.الأحد 17 مايو، "لقاء الأدباء" مع الكاتب عبدالله المرشدي تنفيذ ولاء محمد محمود، ثم ورشتنا من بيتنا "المروحة الشقية" إعداد وتقديم خضرة محمد، تنفيذ ميسرة خيري، يليه برنامج من زمان "المفاجأة جوة الكحكة" إعداد شيماء مصطفى، تقديم وتنفيذ ميسرة خيري، ثم الساحر إعداد وتقديم نبيل بركات، تصويروتنفيذ محمد عادل، ويليه ورشتنا من بيتنا "إبرة وغرزة" تعليم الكورشيه 1 إعداد وتقديم كوثر فرج، تنفيذ ميسرة خيري، ختاما معرض "الفنان الصغير" الطفل السعيد باسم السعيد (محافظة كفر الشيخ) تعليق الفنانة مها إبراهيم، تنفيذ مروة طلبة.الإثنين 18 مايو، الحلقة التاسعة من الأراجوز يعظ "الأراجوزوالتنمر" سيناريو الشاعرمحمد زناتي، أداء الأراجوز ناصرعبدالتواب، أداء أم فلفل: حسن يحيى، الملاغي: أحمدجابر، تصوير السيناريست وليد كمال، تنفيذ ميسرة خيري، ثم الحلقة الثامنة من فوازير "لولو ومورا" فكرة وتمثيل وتنفيذ ولاء محمد محمود، مروة طلبة، يليه عباقرة وعظماء غيّروا مجرى التاريخ تقديم ماما سلوى العناني، تنفيذ ولاء محمد محمود، ثم إبداعات الشباب "مسرح العرائس" الطالبة كرستينا شكري "كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور" تنفيذ مروة طلبة، وختاما إبداعات الصغار الطالبة أميرة محمد.الثلاثاء 19 مايو، 100 حكاية وحكاية "القط الأسود" تأليف الكاتبة أميمةعزالدين، رسوم الفنان محسن عبدالحفيظ، أداء صوتي هشام علوان، تنفيذ ميسرة خيري، يليه الحلقة الثامنة من فوازير "المسحراتي" فكرة وتمثيل إيمان صبري، تنفيذ ميسرة خيري، ثم ورشتنا من بيتنا "تفصيل شنطة من الخيش والطباعة عليها" إعداد وتقديم منى متولي، تنفيذ ميسرة خيري، "في بيتنا طفل" إعداد وتقديم الباحث أحمد عبدالعليم، تنفيذ مروة طلبة، يليه ورشتنا من بيتنا "إبرة وغرزة" تعليم الكورشيه 2 إعداد وتقديم كوثر فرج، تنفيذ ميسرة خيري، وختاما معرض "الفنان الصغير" الطفلة فريدة محمود، إدارة موهوبين السيدة زينب، تعليق الفنانة أحمد عبدالنعيم، وتنفيذ مروة طلبة.الأربعاء 20 مايو، الحلقة التاسعة من "حكايات أبلة عطية" فكرة وتمثيل إيمان صبري، تنفيذ ميسرة خيري، يليه حكايات صافي "نظرية الذكاءات المتعددة" فكرة وأداء الدكتورة صفية إسماعيل، تنفيذ مروة طلبة، ثم برنامج من زمان "الاحتفال بالعيد في مختلف العصور" إعداد شيماء مصطفى، وتقديم وتنفيذ ميسرة خيري، ثم الساحر إعداد وتقديم نبيل بركات، تصوير وتنفيذ محمد عادل، يليه بورشتنا من بيتنا "تفصيل شنطة من الخيش والناصبيان" إعداد وتقديم منى متولي، تنفيذ ميسرة خيري، ويختتم اليوم بإبداعات الصغار "معرض رسوم" رسوم طلبة مدرسة خاتم المرسلين إعداد أوجيني صبحي.الخميس 21 مايو، ورشتنا من بيتنا "معرض نتاج الورش" إعداد وتقديم وتنفيذ مروة طلبة، الحصة الرابعة من "حصة موسيقى"، تقديم وتنفيذ الموسيقار وائل عوض، ثم موكب الشهداء "الشهيد عصام الدالي"، إعداد وأداء الكاتب محمد الشافعي، تنفيذ ولاء محمد محمود، إبداعات الصغار "إلقاء قصيدة" الطفل سيف يسري إدارة موهوبين السيدة زينب، وختاما المخترع الصغير إشراف إنجي مدثر، تنفيذ ميسرة خيري.