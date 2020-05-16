عضو مجلس شعب سوري: «أمريكا تقتل القتيل وتمشي في جنازته»

قال محمد فواز، عضو مجلس الشعب السوري، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالمثل المصري «تقتل القتيل وتمشي في جنازته»، ولو كان هدفها التخفيف من معاناة السوريين لما قام رئيسها بتوقيع قانون «قيصر» الذي يهدف لخنق الشعب وإرهاق وإخضاع الدولة اقتصاديًا بعد فشله عسكريًا في تحقيق مراده.وأضاف عضو مجلس الشعب السوري، أن مساعدة ترامب المزعومة في مجال مكافحة فيروس كورونا ما هي إلا سبق إعلامي وضربة استباقية تغطي إنسانيًا جريمة قانون قيصر «سيزر»، متسائلا: «بماذا تفسرون تهديد الولايات المتحدة بالتوقف عن دعم منظمة الصحة العالمية إن لم تتماشى مع سياستها.. ترى بنفسها الجلاد والطبيب والحكم، وسينتهي هذا العصر قريبا وقريبًا جدًا».