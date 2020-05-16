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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تمدد منع الرحلات الدولية القادمة حتى نهاية يونيو

السبت 16/مايو/2020 - 04:49 م
تايلاند
تايلاند
وكالات
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قالت هيئة الطيران المدني في تايلاند، اليوم السبت، إنها مددت منع استقبال الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية يونيو، مع تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وكان مقررا أن ينتهي الحظر المفروض على الرحلات الدولية بحلول نهاية مايو.

يأتي قرار تمديد منع الرحلات الجوية الدولية في الوقت الذي بدأت فيه تايلاند تخفيف القيود المحلية، بعد تسجيل زيادات من رقم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشهر.

وستسمح الحكومة غدا الأحد للمراكز التجارية والمتاجر بإعادة فتح أبوابها، وأيضا ستخفض مدة حظر التجول الليلي ساعة ليبدأ في الساعة 23:00 وينتهي في الساعة 04:00 بعد أن كان يبدأ في الساعة 22:00 وينتهي في الساعة 04:00.

وكانت هيئة الطيران المدني قد علقت الرحلات الجوية الدولية في أبريل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت تايلاند في المجمل 3025 حالة إصابة بالفيروس و56 حالة وفاة.

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