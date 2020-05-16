مصرع شاب متأثرًا بماس كهربائي في قنا

لقي شاب مصرعه، عصر اليوم السبت، وذلك متأثرًا بإصابته بماس كهربائي، مقيم بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي اخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده تلقي اشارة من العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع عبدالحميد طه عبد الحميد، 24 عامًا، مقيم الشعانية، متأثرًا بإصابته بماس كهربائي.تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، فيما قد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.