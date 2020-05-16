قصيدة «على باب الله» للشاعر فؤاد حداد فى بيت الشعر

نشر بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، قصيدة "على باب الله" للشاعر الراحل فؤاد حداد، وذلك ضمن الأمسيات الشعرية التى تقدم عددا من القصائد لمجموعة من الشعراء؛ وإليكم نص القصيدة:على باب اللهفنان فقير على باب اللهالجيب ما فيهشي ولا سحتوتوالعمر فايت بيقول آهوالقطر فايت بيقول توتصحيتني ليه ياشاويش ياشاويشأنا كنت سارح في الملكوتلما بنام بحلم وباعيشلما بفوق ما بفوقشي بموتوتقول على كبير السنوانا في قلبي ولد كتكوتوتشوفني ببكي وبانعي وائنوالدنيا لسه بنت بنوتاشمعنى قلبي ضناه الشيبمن الشقا مهري ومنكوتقال اللي قال العيب في الجيبوالجيب ما فيهشي ولا سحتوتوالعمر فايت بيقول آهوالقطر فايت بيقول توتعلي المحطة يا ولداهحتى المحطة كمان حتفوت.الشاعر فؤاد سليم حداد (1928- 1985) ولد بحى الظاهر بالقاهرة في 28 أكتوبر 1928، والده سليم أمين حدٌاد ولد في بلدة الأمريكية في بيروت أما والدته فهي من مواليد القاهرة في 19 يونيو 1907م.تعلم فؤاد حداد في مدرسة الفرير ثم مدرسة الليسية الفرنسيتين، وكانت لديه منذ الصغر رغبة قوية للمعرفة والإطلاع على التراث الشعري الذي وجده في مكتبة والده، وكذلك على الأدب الفرنسي من أثر دراسته للغة الفرنسية.اعتقل فؤاد حداد عام1953 لأسباب سياسية، ثم عاد واعتقل مرة أخرى عام 1953.نشر حداد ديوانه الأول "أحرار وراء القضبان" الذي كان اسمه "افرجوا عن المسجونين السياسين" بعد خروجه من المعتقل عام 1956، واعتقل مرة أخرى عام 1959 لمدة خمس سنوات، وخرج ليكتب في شكل جديد لم يكن موجودًا في الشعر العربي، وهو شعر العامية فكتب أشعار الرقصات مثل "الدبة" و"البغبغان" و"الثعبان" وغيرها.كتب "المسحراتي" لسيد مكاوي 1964 وكتب له البرنامج الإذاعي "من نور الخيال وصنع الأجيال" 30 حلقة عام 1969 والذي كانت أغنية "الأرض بتتكلم عربي" قطعة منه. أصدر 33 ديوان منها 17 ديوان أثناء حياته والباقي بعد وفاته.