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محمد العسيري

توك شو

أستاذ فقه يكشف عن مباحات الصيام (فيديو)

السبت 16/مايو/2020 - 03:19 م
الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين الهلالي
ياسمين عباس
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كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن مباحات الصيام، مؤكدًا أن كل ما يجوز أن يفعله الإنسان في غير الصوم هو جائز في رمضان باستثناء أمر واحد وهو ما يفطر، معقبًا: "مش عايزين مزايده، محدش يقول بلاش مسلسلات، مينفعش نبقي ولي أمر الشعب ونقوله سيبك من ده وخده ده، ولكن نقوله شوف مصلحتك فين".

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال برنامج "كن أنت" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن حقن العضل والوريد لا تفسد الصيام ولا تفطر، حيث أن مذهب جمهور الفقهاء خلاف الحنابلة الذين يروا أنها تفسد الصيام، لافتًا إلى أن الشطاف والحقن الشرجية عند الظاهرية وبعض المالكية لا تفسد الصيام.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن المناظير وبخاخ الربو التي لا تسمى اكلًا أو شربًا لا تفسد الصيام عند بعض المالكية، بينما باقي جمهور الفقهاء يروا أنها تفسد الصوم، موضحًا أن استنشاق بخار الطعام وبخاخ الربو لا يفسد الصوم عند الشافعية بينما عند باقي الفقهاء يفسد الصوم، وقطرة العين والأنف والأذن عند الظاهرية وبعض الحنفية والشافعية لا تفسد الصوم، بينما الكحل عند جمهور الفقهاء لا يفسد الصوم وعند الحنابلة وابن أبي ليلي وابن شبرمة تفسد الصوم.

ونوه بأن بلع القليل من دم اللثه لا يفسد الصوم عند الحنفية، وبلع النخامة لا يفسد الصوم عند جمهور الفقهاء بخلاف الشافعية والحنابلة، مشيرًا إلى أن طلوع الفجر على الصائم وهو جنب أو المرأة الحائض دون غسل لا يفسد الصوم عند جمهور الفقهاء خلافًا لبعض السلف، كما أن الحجامة والتبرع بالدم لا يفسد الصوم عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنابلة.

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