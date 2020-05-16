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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«في أسبوع».. ضبط 42124 مخالفًا لقرارات الحظر

السبت 16/مايو/2020 - 01:45 م
أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن خلال أسبوع من ضبط 6336 قضية تموينية متنوعة، ضبط 16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، غلق 2 أماكن نشاط تعليمى مخالف، غلق 2254 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 42124 شخص، 11474 سيارة، 1063 دراجة نارية، 1321 مركبة "توك توك".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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