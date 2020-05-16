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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة بقيمة 656 مليونًا

السبت 16/مايو/2020 - 01:41 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وضباط مباحث التهرب الضريبي خلال أسبوع في ضبط (1174) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.

ضمت (112) قضية ضرائب عامة، كشف (40) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (83) قضية فى مجال الجمارك، (22) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (218) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (444) حكم قضائى، (237) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة - إتجار بالنقد الأجنبى – تسوق شبكى - توظيف أموال – متنوع نقد"، (7) قضايا فى مجالات "الجرائم المصرفية – كسب غير مشروع – غسل أموال" بقيمة بلغت (656371431 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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