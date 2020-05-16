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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغلو: أردوغان تحالف مع أعداء الإسلام

السبت 16/مايو/2020 - 01:13 م
أحمد داوود أوغلو
أحمد داوود أوغلو
أمينة ذكى
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قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع تركيا الآن: إن الحكومة الائتلافية الحالية في تركيا بقيادة كل من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لديها شركاء آخرون، مؤكدًا أن الحكومة التركية الآن لا تقوى على مقاومة أي انقلاب.

وتابع أوغلو: لقد خانت السلطة الحالية روح 15 يوليو من خلال التحالف مع ممثلي «تركيا السابقة» من المعادين للديمقراطية، والمعادين لحقوق الإنسان، وأعداء الإسلام، وكذلك مع أعداء «دولة القانون».

واختتم داود أوغلو، أن النظام الحكومي الرئاسي في تركيا تحول اليوم إلى شكل «الحكومة الائتلافية»، ولكن هناك الكثير من الأمور التي تحاول خنق «حزب العدالة والتنمية» وأن الحزب الحاكم لن يستطيع الصمود طويلًا.

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