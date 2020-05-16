إصابة 25 عاملا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في السويس

أصيب ٢٥ شخصا، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس ينقل عمال، بطريق العين السخنة.وكان مدير الأمن اللواء رجب عبد العال، تلقى إخطارا، من إدارة تأمين الطرق، يفيد بتصادم سيارة نقل ثقيل باتوبيس يستقله عمال وموظفي إحدى الشركات، أمام شركة المطاحن.واستقبلت مستشفى السويس العام المصابين، وبدأ الأطباء في علاجهم، بمجرد وصولهم داخل سيارات الإسعاف.وقال مدير مشتشفى السويس العام، دكتور يوسف خليفة، إن أغلب المصابين حالاتهم الصحية مستقرة، وأن مصابان فقط يعانيان من كسور بالعظام، وآخران بنزيف في المخ، أما باقي المصابين سحجات وكدمات، وسيخرجون من المستشفى بمجرد الاطمئنان عليهم.