سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (صورة)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت سمية الخشاب بإطلالة رياضية تستعرض من خلالها رشاقتها، مرتدية ملابس رياضية، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وعلقت الفنانة سمية الخشاب على الصورة، قائلة: "صباحكم ورد ونشاط حبايبي، يلا شوية رياضة صباحية بإذن الله، مين بيحب يعمل رياضة بعد الشروق علطول زي أنا حبايبي".وكانت الفنانة سمية الخشاب، دعت جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق "تيك توك" إلى إرسال الفيديوهات عبر حسابها، وذلك من أجل أن تقوم بالتبرع مقابل كل فيديو بـ2 دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذى تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، حيث تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية الشُّجاعة والصّلبة.