تعقيم شوارع وميادين البحيرة لمكافحة كورونا (صور)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجوال في تعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارة البيئة وأسفرت جهودها عن رش وتعقيم شوارع وواجهات المحلات والمنازل بقرية زاوية خنيزة بكوم حمادة، والمصالح الحكومية وشوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل بالدلنجات، وشارع شجرة الدر والمعهد الديني، وأرض ادمون ومحيط مسجد زمزم ومنازل الحالات المصابة وقرية دنشال وقرية الزمارنة ومنطقة المقابر وهندسة السيارات بالوحدة المحلية في دمنهور.كما تم رش وتعقيم قريتي الأصلاب ولقانة والوحدة المحلية لقرية اورين ومبنى المطافئ بها وورشة الصيانة والمصالح الحكومية بشبراخيت، والشوارع الرئيسية وواجهات المحال والمنازل بمراكز الرحمانية وإدكو ورشيد خلال فترة الحظر، وأماكن صرف معاشات تكافل وكرامة بمركز ومدينة المحمودية.وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل تلك الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.