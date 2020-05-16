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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4.8 % نموًا في ودائع القطاع المصرفي بعمان خلال مارس

السبت 16/مايو/2020 - 10:32 ص
عمان
عمان
وكالات
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سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بسلطنة عمان نموًا بلغت نسبته 4.8% ليصل إلى 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية شهر مارس الماضي.

وقالت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على موقع تويتر السبت، إن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات القطاع المصرفي بالسلطنة ارتفع بنسبة 3.7% ليصل الى 26.4 مليار ريال عُماني مع نهاية الشهر الماضي.

أشارت البيانات إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي شهدت زيادة نِسبتها 9.1% لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني خلال نفس الشهر، موضحة أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 3.2% ليصل إلى 23.1 مليار ريال عماني بنهاية الشهر نفسه.

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