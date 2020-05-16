الدفعة الثالثة.. الصحة تتسلم 30 طن مستلزمات طبية ووقائية هدية من الصين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على هديتها لمصر للمرة الثالثة، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، أكبر حجمًا من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنًا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم الشحنة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة الدولي صباح اليوم.وأضاف أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثالثة التي تقدمها الصين إلى مصر، حيث خصصت الحكومة الصينية ثلاث دفعات من المساعدات هدية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما تم استلام الدفعة الثانية يوم الأحد الماضي وبلغت 4 أطنان وتضمنت 70 ألف كاشف تحليل لفيروس كورونا، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.وأشار إلى أنه حضر مراسم استلام الشحنة، كل من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، نائبا عن وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، والدكتور هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.من جانبه، أشار الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة خلال مراسم استلام الشحنة، إلى أنه سيتم توزيع تلك المستلزمات على مستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدًا بتجربة الصين وما قامت به للتغلب على فيروس كورونا المستجد في فترة وجيزة.وخلال كلمته، أشار السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، إلى أن استلام هذه الشحنات يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 64 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والذى يوافق يوم 30 من شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن وصول هذه الشحنات إلى مصر في هذا التوقيت مثال حي على عمق وقوة العلاقات في مختلف المجالات، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأوضح أنه بالإضافة إلى الثلاث شحنات التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية، قام أيضًا عدد من الشركات ومؤسسات المجتمع الصيني بإهداء مصر كميات من مستلزمات طبية وقائية، كما تم عقد 6 اجتماعات بين خبراء الصحة في مصر والصين عبر تقنية الفيديو كونفراس، لتبادل الخبرات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التعاون المشترك بمصنع الكمامات الطبية المتواجد على أرض مصر والذي يعمل بخمسة خطوط إنتاج، والذي من المقرر أن تبلغ إنتاجيته نصف مليون كمامة يوميًا.ولفت السفير الصيني بالقاهرة إلى تضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لرئيس جمهورية الصين الشعبية، ودعم جهود الصين في مكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أن الصين تتعاون مع مصر وكافة الدول الإفريقية للتغلب على أي تحديات تواجه شعوب العالم ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.وأشاد السفير بالإجراءات الاحترازية الفعالة التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشار الأزمة، لافتًا إلى أن هناك تقديرا من منظمة الصحة العالمية لخطوات مصر في مواجهة الفيروس، قائلًا: " فيروس كورونا العدو المشترك بيننا، ونحن على يقين تام بأن مصر ستتغلب على هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن تحت قيادتها الحكيمة"، كما قدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.