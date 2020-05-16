ضبط 200 كيس شعرية فاسدة بالفيوم

تمكنت مجموعة من الحملات التموينية، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس مصطفى جلال مدير إدارة تموين مركز الفيوم ثان، والمهندس عماد زيدان رئيس الرقابة، والمفتشين، من ضبط "200 " كيس شعرية منتهية الصلاحية.كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم والمخصص للمخابز البلدية بداخل أحد المخابز السياحية بمدينة الفيوم، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى، ومنها تشغيل بدون ترخيص للمخابز السياحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات ونقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.