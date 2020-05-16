حظك اليوم.. برج الثور السبت 16 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملًا أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة.عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي الى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة.صحيًا: عليك أن تتنبّه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.