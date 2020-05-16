الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود البلاد اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح تنشط أحيانا، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحيانا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوبه.وتسقط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40%تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60 %تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 40 23الإسكندرية 32 21وادى النطرون 40 22طنطا 34 20شبين الكوم 38 21دمنهور 37 21بلطيم 33 22مطروح 29 21السلوم 31 21سيوة 39 24بورسعيد 29 22دمياط 29 20الزقازيق 39 21المنصورة 39 21الإسماعيلية 40 22السويس 39 22العريش 32 20رفح 33 19رأس سدر 37 24نخل 40 23نويبع 38 26طابا 36 24كاترين 33 19الطور 39 22شرم الشيخ 39 29الغردقة 37 28مرسى علم 37 28الفيوم 40 24بنى سويف 41 25المنيا 41 25أسيوط 42 26سوهاج 42 26قنا 42 27الأقصر 42 27أسوان 43 27أدفو 43 27أبوسمبل 41 29الوادى الجديد 42 28شلاتين 39 27أبورماد 37 27حلايب 36 28رأس حدربة 36 26