«كريزى تاكسى» الحلقة 22.. تاجر أعضاء يثير الذعر بشوارع القاهرة

جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية غريبة جدًا في الحلقة 22 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المذاع على قناة "الحياة"، شخصية مورد الجثث لطلاب كلية الطب، حيث يأتي له تليفون من أحد الأشخاص يطلب منه جثة جديدة لتلميذ في كلية الطب من أجل مادة التشريح.ويبدأ "السمان" يقول له مواصفات الجثة التي يطلبها وتكون مشابهة للراكب، ثم يركب معه الشخص الذي كان معه في التليفون، ويبدأ في الكلام مع الراكب أن يكتب وصية يقول فيها أنه تبرع بكل أعضاءه للبشرية واللم مقابل مبلغ مالي كبير، مما يثير ذعر الراكب وخوفه من حقيقة الأمر، فيبدأ في التعدي عليهما ومحاولة الهرب مما يقولان خصوصًا بعد إخراجهما لحقنة غريبة من جيبهما وقبل أن يخرج الراكب عن شعوره يكشف له عن حقيقة المبلغ.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.