«لعبة النسيان» الحلقة 22.. مؤامرة بين بهيرة ونادر للتخلص من رقية

كشفت الحلقة 22 من مسلسل "لعبة النسيان"، أحداثًا مثيرة، بعد تصاعدها بشكل كبير في الحلقة الماضية، وإصابة يحيى الشيال (محمود قابيل) بأزمة قلبية أثر رؤيته صورًا لرقية (دينا الشربيني) مع عمرو (أحمد داوود) شقيق خالد عشيق رقية، ولكن الأخيرة تصر على موقفها بأنها بريئة وليست خائنة، وأنها ستثبت برائتها قريبا وتخبر يحيى الشيال أنها شارفت على الوصول لكافة الحقائق التي تدل على عدم خيانتها لزوجها أمجد الشيال.على جانب آخر كثفت رقية جهودها في البحث عن الدكتور محمد عبد السلام، وذهبت إلى المستشفى الذي كان يعمل به وتحصل على عنوانه، وتقرر الذهاب إليه.وتتصاعد أحداث الحلقة الجديدة بالكشف عن مؤامرة متورط فيها الدكتورة النفسية بهيرة (إنجي المقدم) ونادر (على قاسم) شقيق أمجد لكي تجعل رقية (دينا الشربيني) تشك في كل ما تتذكره، وتفقد قدرتها على معرفة الحقيقة.وتصاعدت الأحداث بتهديد نادر لبهيرة بكشف المؤامرة التي بينهم حيث اقتحم مكتبها، وهددها بفضح أمرها اذا قامت بمساعدة رقية، وأمرها باستمرار التمثيلية التي اتفقا عليها للنهاية.وخلال الحلقة ذهب حاتم (باسل الزارو) إلى عمرو (أحمد داود) في مطعمه، ليخبره أن رقية كانت ترافقه قبل أن تعرف شقيقه خالد (أحمد داود)، وهو الأمر الذي آثار دهشة عمرو خاصة بعد أن قدم له حاتم صورا وتسجيلات تجمع بينه وبين رقية.ويعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات "mbc مصر" الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وأسماء أبو اليزيد، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي، وأحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصرقناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًاقناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً