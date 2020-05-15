رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يكشف فضل العشر الأواخر من رمضان

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:46 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
واصل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خواطره الرمضانية، حيث أشار إلى وصف السيدة عائشة (رضي الله عنها) لحال النبي (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر فتقول: كان إذا دخل العشر أحيا (صلى الله عليه وسلم) الليل وأيقظ أهله وشد مئزره.

وبين جمعة فضائل هذه العشر قائلا إن فيها ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي يقول عنها الحق سبحانه وتعالى: "حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "، وهي ليلة خير من ألف شهر حيث يقول الحق سبحانه " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

وتابع: يستحب في العشر الأواخر الإحسان إلى ذوي الأرحام، وإلى الجيران وإلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح" أي المبغض، ذلك لأنها قد تتألفه وتزيل ما في نفسه.فعلى كل عاقل أن يجتهد ألا يمر ما بقي من هذا الشهر الكريم وله رحم مقطوعة، فإن أعمال العباد ترفع إلى الله (عز وجل) ليلة الجمعة فلا يرفع منها عمل قاطع رحم، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) "إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ".

واستكمل: في هذه الأيام يتأكد إخراج زكاة الفطر، يقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما): فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم".

وأوضح وزير الأوقاف: من العادات الجميلة التي نشأنا عليها هي تواصل الناس وتراحمهم، وإنهاء ما كان بين بعضهم وبعض من خصومات، إذ كان الناس يستحون أن يدخل عليهم شهر رمضان وبينهم خصومات، فإن فاتهم ذلك في أول رمضان لم يفتهم قبيل العيد، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ"، فلنبادر بذلك ولنكن سباقين في كل أعمال الخير في هذه الأيام المباركة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

احذروا.. أطباء يكشفون: لماذا بدأ «كورونا» فى قتل الشباب وصغار السن؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

الاختيار 22.. منسي يثأر للشهيد رامي حسنين بمفرده

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

خبراء يحذرون من تأثير كورونا على زيادة معدلات زواج الأطفال

كمامة مطهرة ذاتيًا إن 99+.. قادرة على فتح الهاتف الجوال الذكي

اكتشاف 6 آلاف مقبرة قديمة عمرها نحو 2500 عام جنوب غربى الصين

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
المزيد

الثقافة

«القيادة الموزعة وعلاقتها بصنع القرار» جديد العربية للعلوم

قصور الثقافة تعلن إتاحة أعداد مجلة «قطر الندى» أونلاين

«سيدة الأقمار».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

الحلقة 19 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 1