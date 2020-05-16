شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا فى المدرسة

في البداية قالت الوزارة في أولى خطواتها أن يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح، بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.





أما في الخطوة الثانية تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقي الأصل المكتوبة بخط اليد، وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب، والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد، وتعد هي الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.





شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا في المدرسة