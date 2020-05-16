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تقارير ومتابعات

شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا فى المدرسة

السبت 16/مايو/2020 - 06:13 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم تحدد شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا
ريم محمود
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يقدم لكم «الدستور» شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا في المدرسة، حيث يبدأ الأحد المقبل طلاب التعليم الفني في تسليم الأبحاث الخاصة بهم، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي.

وأعلنت الوزارة، أمس الجمعة، عن آليات عديدة لتسليم الأبحاث، حيث بقدم "الدستور" للطلاب التفاصيل الكاملة حول هذه الآليات حتى يتمكنوا من تسليم البحث بكل سهولة ويسر دون أي مشكلات، كما حددت الوزارة عدة آليات لتسليم الأبحاث ورقيا. 

في البداية قالت الوزارة في أولى خطواتها أن يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح، بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

أما في الخطوة الثانية تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقي الأصل المكتوبة بخط اليد، وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب، والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد، وتعد هي الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

شروط تسليم أبحاث الدبلومات الفنية ورقيا في المدرسة

وقدمت الوزارة تنبيهًا هامًا وعاجلًا في الخطوة الثالثة، حيث قالت إنه حال اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد، على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه، ولابد من التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي، وفقا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقا من قبل قطاع التعليم الفنى، مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.

وتقول وزارة التربية والتعليم إن تقديم الأبحاث الخاصة بطلاب التعليم الفني تستمر حتى ٤ يونيو الشهر المقبل، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن من يسلك البحث ويجتاز فيه يحصل على ١٠٠٪؜ من الفصل الدراسي الثاني.

وناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، جميع طلاب النقل بالتعليم الفني لسرعة تقديم البحث وعدم التهاون في ذلك.

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