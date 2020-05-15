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عالم

السينما في زمن كورونا.. أميتاب باتشان يعرض فيلمه الجديد على «أمازون»

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:08 م
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أبوزيد على
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أعلنت شركة أمازون إطلاق فيلم نجم بوليوود أميتاب باتشان الجديد على خدمتها «للبث التدفقي» بسبب إجراءات كورونا في البلاد.

يشار إلى أنه عادة ما تتسبب أفلام أميتاب باتشان ازدحاما شديدا في دور السينما الهندية، إلا أن إجراءات الإغلاق ستبعده عن دور السينما.

وتعتبر الهند صاحبة أكبر صناعة أفلام في العالم من حيث عدد الأفلام التي أنتجت، مع إصدار ما يقرب من 1800 فيلم في عام 2018.

ويمثل بدء عرض الأفلام في دور السينما حدثا مهما في الهند، حيث يدفع محبي السينما إلى الانتظار في طوابير لساعات، وكان من المقرر بدء عرض فيلم "جولابو سيتابو" من بطولة باتشان، وإخراج شوجيت سيركار، في صالات السينما في 17 أبريل الماضي، ولكن الهند أصبحت في حالة إغلاق منذ أواخر مارس، وما زالت دور السينما مغلقة.

وأكدت أمازون أن الفيلم سيطلق على خدمتها في 12 يونيو المقبل، وسيكون متاحا في 200 دولة ومنطقة حول العالم، ووصف المخرج الفيلم بأنه "فجر عهد جديد للترفيه الهندي".

وتتنافس شركة أمازون في الهند مع نتفليكس وشركات أخرى مثل هوت ستار وهي شريكة ديزني، من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

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