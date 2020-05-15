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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبراء يحذرون من تأثير كورونا على زيادة معدلات زواج الأطفال

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:29 م
زواج
زواج
وكالات
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حذر باحثون اليوم الجمعة، من أن الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد، قد يؤدي إلى ارتفاع معدل زواج الأطفال والمعاشرة بدون زواج في الدول النامية.
وأجرى باحثون بقيادة جامعة أكسفورد البريطانية مقابلات مع 345 شابًا في الهند وإثيوبيا وبيرو وزامبيا من أجل دراسة زواج الشباب على المدى الطويل.
ووجد الباحثون أن البرامج الوطنية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة قللت من عدد الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين يتزوجون تحت سن 18 سنة.
وقال الباحثون: "لكن وباء الفيروس المميت يمكن أن يعني أن هذه المكاسب مهددة".
وأضافوا أن "التجارب السابقة للأزمات والأوبئة، ومن بينها الإيبولا، كشفت عن أن زواج الأطفال يزداد، خاصة بين المجموعات الأكثر فقرًا، حيث يكافح الآباء لإطعام أطفالهم ويريدون حماية بناتهم".

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