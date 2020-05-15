«اربحها بعرقي».. أمل بوشوشة ترفض عرض أحمد السقا

رحب الفنان أحمد السقا بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، ووجه تحية للشعب الجزائري، معربا عن حبه وتقديره.وقال السقا في بداية برنامج «اغلب السقا»: «لو عرفت أربحها هأربحها»، وهو ما رفضته أمل بوشوشة بشدة، قائلة:«لا متربحنيش، أربح بعرقي، أربح بمجهودي وشقايا».وخاض الفنان أحمد السقا والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عددا من المسابقات الممتعة، التي انتهت بفوز أحمد السقا بالـ100 ألف جنيه الجائزة، لكنه ترك اختيار جهة التبرع لأمل بوشوشة.وقررت أمل بوشوشة، التبرع لمستشفى بهية لسرطان الثدي.برنامج «اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية مختلفة بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.