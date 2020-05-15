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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

البرنس الحلقة 22.. محمد جمعة يزور شهادة ابنة رضوان بسبب المدرسة

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:27 م
محمد جمعة
محمد جمعة
حسين الجندي
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة البنانية نور وأحمد زاهر وظهور خاص للفنان محمد جمعة، ويعرض خلال شهر رمضان 2020 عبر قناة دي إم سي.

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل البرنس


بدأت الحلقة 22 من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي بمشهد لقاء علا الفنانة نور اللبنانية ورضوان البرنس الفنان محمد رمضان، بينما تواجد «حمادة» الفنان محمد مهران، ليكشف المشهد تجنيد رضوان البرنس له للعمل مع «فتحي» الفنان أحمد زاهر و«ياسر» الفنان محمد علاء لحين الخروج من السجن لتتفاجئ علا بموقف شقيقها.

واستمرت الحلقة بمشهد جمع رضوان البرنس وأحد رجال السمكرة من أجل العمل معه وهو ما وافق عليه هذا الرجل، ووفر له غرفة لتصبح مسكنه عقب خروجه من السجن، بينما انتقل المشهد لـ«فدوي» الفنانة روجينا وفتحي الفنان أحمد زاهر، حيث طلب منها أن تذهب لـ«علا» الفنانة نور اللبنانية، وتتحدث معها فدوي حول رضوان البرنس وتعطي لها أموال كثيرة لتعطيها له.

محمد جمعة يزور شهادة ابنة رضوان بسبب المدرسة


وظهر الفنان محمد جمعة الذي كشف لزوجته أنه ما زال يفكر في رضوان البرنس الذي يبحث عن ابنته كاشفا أنه قام بتزوير شهادة الميلاد الخاصة بمريم من أجل التقديم لها في المدرسة بينما انتقل المشهد إلى «نجية وسميحة» الفنانة أحلام الجريتلي وسلوى عثمان للحديث عن خروج رضوان من السجن.

وذهبت علا لرضوان في الورشة الحديدة التي عمل بها لتطلب منه أن يعمل بعيدا عن الحارة التي يسكن فيها ويعمل فيها أقاربه وهو ما رفضه رضوان البرنس، وطلب منها أن تذهب لعملها حتى لا تتأخر بينما كشف لها أنه يسكن في غرفة وفرها له صاحب الورشة.

مسلسل البرنس يشارك في بطولته الفنانة روجينا والفنان أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوي عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وصفاء الطوخي وحمدي هيكل وبدرية طلبة ومروة الأزلي وادوارد عبدالعزيز مخيون وآخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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