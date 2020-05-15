البرنس الحلقة 22.. محمد جمعة يزور شهادة ابنة رضوان بسبب المدرسة

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل البرنس





واستمرت الحلقة بمشهد جمع رضوان البرنس وأحد رجال السمكرة من أجل العمل معه وهو ما وافق عليه هذا الرجل، ووفر له غرفة لتصبح مسكنه عقب خروجه من السجن، بينما انتقل المشهد لـ«فدوي» الفنانة روجينا وفتحي الفنان أحمد زاهر، حيث طلب منها أن تذهب لـ«علا» الفنانة نور اللبنانية، وتتحدث معها فدوي حول رضوان البرنس وتعطي لها أموال كثيرة لتعطيها له. بدأت الحلقة 22 من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي بمشهد لقاء علا الفنانة نور اللبنانية ورضوان البرنس الفنان محمد رمضان، بينما تواجد «حمادة» الفنان محمد مهران، ليكشف المشهد تجنيد رضوان البرنس له للعمل مع «فتحي» الفنان أحمد زاهر و«ياسر» الفنان محمد علاء لحين الخروج من السجن لتتفاجئ علا بموقف شقيقها.واستمرت الحلقة بمشهد جمع رضوان البرنس وأحد رجال السمكرة من أجل العمل معه وهو ما وافق عليه هذا الرجل، ووفر له غرفة لتصبح مسكنه عقب خروجه من السجن، بينما انتقل المشهد لـ«فدوي» الفنانة روجينا وفتحي الفنان أحمد زاهر، حيث طلب منها أن تذهب لـ«علا» الفنانة نور اللبنانية، وتتحدث معها فدوي حول رضوان البرنس وتعطي لها أموال كثيرة لتعطيها له.



