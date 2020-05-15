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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فنون تطبيقية حلوان» تطلق مبادرة «زيرو كراكيب»

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:11 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية مبادرة «زيرو كراكيب» التي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار «جمل وأبدع مملكتك واستمتع بوجودك فيها» تحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها الحلبي أستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلى والأثاث بالكلية.

وتهدف المبادرة لتجميل البيت واستقبال العيد بالبهجة والألوان والنباتات والتخلص من كل الكراكيب من خلال تغيير بعض أنماط الحياة وإتاحة مساحة فراغ بالبيت وإعادة استخدام الأشياء غير المستغلة وغير المستخدمة وتحويلها إلى أعمال فنية ونماذج جمالية لتجميل البيت.

وتعمل هذه المبادرة على الدعوة إلى تجديد البيت المصري بأفكار بسيطة وغير مكلفة من الموارد المتاحة، بهدف نشر الطاقة الإيجابية أثناء فترة الالتزام بالبيت للاستفادة من وقت الحجر المنزلي، لتقليل التواجد خارج المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسهم هذه المبادرة في دعم وتعزيز الخدمة المجتمعية لعدد كبير من الأسر المصرية، حيث تساعدك في استغلال وقتك لتكون مهندس ديكور لبيتك، ويتم تنفيذ المبادرة بدعم وبمساعدة هيئة استشارية مكونة من لفيف من القسم العلمي والهيئة المعاونة وطلاب التصميم الداخلي والأثاث كلية الفنون التطبيقية.

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