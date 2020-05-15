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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العراقية: تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من «كورونا»

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:39 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 إصابة جديدة وشفاء 61 مصابًا من فيروس "كورونا" في العراق، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في بغداد.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 50 إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 7 حالات، وبغداد الكرخ 10 حالات، ومدينة الطب 14 حالة، والبصرة 13 حالة، وميسان حالة واحدة، والسليمانية 5 حالات".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء وبيانها كما يلي (بغداد الرصافة 13 حالة، وبغداد الكرخ حالتين، ومدينة الطب 6 حالات، والبصرة 24 حالة، وبابل 4 حالات، وكركوك 5 حالات، والمثنى 5 حالات، واربيل حالتين)، مؤكدًا "تسجيل حالتي وفاة في بغداد الرصافة".

ولفت البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3 آلاف و193، ومجموع حالات الشفاء ألفين و89، والحالات التي مازالت تتلقى العلاج بلغ 987، فضلًا عن مجموع الوفيات 117".

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