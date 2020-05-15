«حساسية الصدر بالأزهر»: إمكانياتنا لن تسمح بعزل كل مصابي كورونا

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بجامعة الأزهر، إنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا ولا تظهر أي أعراض على المريض، ويمكن أن يظهر بأعراض مشابهة لنزلة البرد.وأضاف "صدقي"، خلال حواره ببرنامج "تريند" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أنه يمكن عزل مصاب بكورونا في المنزل إذا لم تظهر عليه أعراض، ولكن مع المتابعة.وأردف: "إمكانياتنا مش هتمسح أن كل مريض نعزله"، منوها بأن الخوف والهلع قد يشعرنا بأننا مصابين بضيق في التنفس، ويكون شعور خاطئ، موضحا أن أي شخص لديه أعراض تنفسية سواء مصاب بكورونا، أو ليس مصابا يلزم منزله، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية هذا الأسبوع في كسر حدة انتشار الفيروس.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.