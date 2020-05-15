2307 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 2186 حالة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2307 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 49،176 حالة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي - في المؤتمر اليومي أوردته قناة العربية الإخبارية - إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21،869 حالة.وأضاف أن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس "كورونا"، موضحًا أن هناك 27015 حالة نشطة بين المصابين بينما 167 حالة حرجة.وأعلن ارتفاع حالات الوفاة في المملكة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 9 حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم سعودية والباقون من جنسيات أخرى.كان "العبد العالي صرح في مؤتمر أمس الخميس قائلا: "كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه".