باكستان تبدأ تشغيل رحلات الطيران المحلية بشكل محدود

أعلنت وزارة الطيران المدني في باكستان السماح بتشغيل رحلات طيران محلية محدودة بداية من الغد 16 مايو.وأوضحت الوزارة الباكستانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن اتخاذ هذا القرار يعود لـ"الصعوبات التي يواجهها الركابُ في السفر ما بين المدن في باكستان".وأكدت "سي إن إن" استمرار تعليق رحلات السفر الدولية في باكستان حتى الأحد 31 مايو الجاري.وبدأت باكستان في تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ 9 مايو الجاري.يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان ارتفع اليوم إلى 37218 حالة.