رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الاستثمار (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:22 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
أشاد الدكتور حسن الصادق، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، بمجهودات الحكومة ونجاحها فى استيعابها لفيروس كورونا، وكافة النتائج الاقتصادية المترتبة عليه.

أوضح الدكتور حسن الصادق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الفترة القادمة تشهد انخفاض معدلات التدفقات العالمية بين الدول، نظرًا لأن التعاملات النقدية هى التى تستحوذ على كافة التعاملات المالية.

وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى عن طريق فوائض مالية تأتى من الخارج، وفى ظل أزمة كورونا الحالية شهدت الفوائض المالية كسادا كبيرا نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية فى كافة دول العالم بعد تفشى الوباء.

وأوضح أن هناك 5 دول كانت تصنف ضمن اقتصاديات فوائض مالية فى دول الخليج، وهى: السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ولكن مع أزمة كورونا تأثر اقتصادها وذلك بالتزامن أيضًا مع تدهور كافة الاقتصاديات فى كافة دول العالم.

وأكد الدكتور حسن الصادق أن مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الاستثمار، ولكن مع أزمة كورونا تأثرت عدة قطاعات، ومن المتوقع أن تنشط عقب القضاء على وباء كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

أول تعليق من مؤلف «رجالة البيت» عقب الهجوم على المسلسل

«الوزراء» يرد على 7 شائعات حول كورونا

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر