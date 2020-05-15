خبير: مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الاستثمار (فيديو)

أشاد الدكتور حسن الصادق، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، بمجهودات الحكومة ونجاحها فى استيعابها لفيروس كورونا، وكافة النتائج الاقتصادية المترتبة عليه.أوضح الدكتور حسن الصادق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الفترة القادمة تشهد انخفاض معدلات التدفقات العالمية بين الدول، نظرًا لأن التعاملات النقدية هى التى تستحوذ على كافة التعاملات المالية.وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى عن طريق فوائض مالية تأتى من الخارج، وفى ظل أزمة كورونا الحالية شهدت الفوائض المالية كسادا كبيرا نتيجة لتدهور الأوضاع الإقتصادية فى كافة دول العالم بعد تفشى الوباء.وأوضح أن هناك 5 دول كانت تصنف ضمن اقتصاديات فوائض مالية فى دول الخليج، وهى: السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ولكن مع أزمة كورونا تأثر اقتصادها وذلك بالتزامن أيضًا مع تدهور كافة الاقتصاديات فى كافة دول العالم.وأكد الدكتور حسن الصادق أن مصر تمتلك مصادر عدة للدخل وتنمية الاستثمار، ولكن مع أزمة كورونا تأثرت عدة قطاعات، ومن المتوقع أن تنشط عقب القضاء على وباء كورونا.