إزالة 3 جراجات عشوائية فى 6 أكتوبر (صور)

قاد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عصام نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء، بالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق حملة على الإشغالات بمنطقة الاتحاد التعاوني والحي الحادي عشر والحي الثاني عشر.وأوضح رئيس الجهاز - في بيان اليوم - أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 جراجات عشوائية بالحي 11، وتم التحفظ على 4 مركبات "توكتوك" و7 دراجات نارية بالإضافة إلى شاكوش تكسير وحفار وموتور شفط مياه.وأضاف أنه تم رفع مخلفات فرز قمامة وخردة القديمة من الحي 12، إزالة سور شجري وآخر حديدي وسلك وغرفة تربية كلاب كلها مبانٍ مخالفة دون تصريح، والتصدي لتعدٍ على الطريق العام بجوار عمارة 50 بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية.