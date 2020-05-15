ضبط 1.4 طن دقيقًا مدعمًا داخل مخابز فى بورسعيد

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن الحملات الرقابية على الأسواق مستمرة لإحكام السيطرة والرقابة والمتابعة اليومية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف - في بيان اليوم - أنه انطلقت صباح اليوم الجمعة حملة مكبرة تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، وخالد فهمي رئيس الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري ومحمد عوض وهشام السعيد ومحمد السعدني وياسر جمعة كبير مفتشي الرقابة التموينية.وأسفرت الحملة عن ضبط 1.4 طن دقيق بلدي مدعم داخل إحدى المخابز بالزهور، وضبط 200 كيلوجرام من لبن البدرة مجهول المصدر كانت تستخدم من قبل المحل في تصنيع الحلويات الرمضانية المختلفة حيث تبين عدم وجود أي بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية مما يجعلها تشكل خطرًا على صحة المواطنين، تم التحفظ على المضبوطات وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.