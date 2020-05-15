برلمانية: تبادل الكمامات بين المواطنين ينذر بكارثة

طالبت النائبة سعاد المصرى، بضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين والبعد عن بعض الممارسات الخاطئة، التى قد تكون سببًا فى انتشار العدوى فى المجتمع، لافتة إلى أن من بينها ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تبادل الكمامات، أو شرائها من على الأرصفة.وأشارت "المصري"، في بيان لها اليوم، إلى أن هناك بعض الشكاوى التى وردت بشأن قياس بعض المواطنين للكمامات من تلك التى تباع على الأرصفة واستبدالها مع غيرهم من المواطنين، مما ينذر بكارثة حقيقية، مؤكدة أن الوعى أهم سلاح لمواجهة هذه الأزمة، ولا بد أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع للخروج منها بسلام.وشددت على أهمية أن تكون هناك جرعة من التعليمات اليومية فى مختلف وسائل الإعلام بجانب حملات التوعية المستمرة، على أن يتم استغلال كل البرامج التى تحظى بنسبة مشاهدة عالية لتوعية المواطنين من خلالها، حول كيفية التعايش مع الفيروس، خاصة أن هناك اتجاهًا لعودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.