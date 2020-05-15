رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: تبادل الكمامات بين المواطنين ينذر بكارثة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:23 م
سعاد المصرى
سعاد المصرى
عائشة حسن
طباعة
طالبت النائبة سعاد المصرى، بضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين والبعد عن بعض الممارسات الخاطئة، التى قد تكون سببًا فى انتشار العدوى فى المجتمع، لافتة إلى أن من بينها ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تبادل الكمامات، أو شرائها من على الأرصفة.

وأشارت "المصري"، في بيان لها اليوم، إلى أن هناك بعض الشكاوى التى وردت بشأن قياس بعض المواطنين للكمامات من تلك التى تباع على الأرصفة واستبدالها مع غيرهم من المواطنين، مما ينذر بكارثة حقيقية، مؤكدة أن الوعى أهم سلاح لمواجهة هذه الأزمة، ولا بد أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع للخروج منها بسلام.

وشددت على أهمية أن تكون هناك جرعة من التعليمات اليومية فى مختلف وسائل الإعلام بجانب حملات التوعية المستمرة، على أن يتم استغلال كل البرامج التى تحظى بنسبة مشاهدة عالية لتوعية المواطنين من خلالها، حول كيفية التعايش مع الفيروس، خاصة أن هناك اتجاهًا لعودة الحياة لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

غرامات مالية لغير مرتدي الكمامة.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

«الوزراء» يرد على 7 شائعات حول كورونا

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

مقالات الرأي
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
المزيد

الثقافة

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر