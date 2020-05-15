ضبط 3687 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.لضبط المخالفين والهاربين من الأحكام.أسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 3687 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات ضبط 442 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 103 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 18 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفات شروط الترخيص، حالة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.فيما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.