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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«لوفتهانزا» تستأنف رحلاتها من الشهر المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:58 ص
لوفتهانزا
لوفتهانزا
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ذكرت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن مجموعة شركات الطيران الألمانية (لوفتهانزا) تعتزم استئناف رحلاتها إلى وجهات ومحطات دولية، من بينها لوس أنجلوس وتورنتو ومومباي، بداية من الشهر المقبل، مما يعني البدء باستعادة بعض من طاقتها التشغيلية التي انخفضت بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت لوفتهانزا، في بيان اليوم، أن شركات المجموعة التي توقفت عن العمل ستعمل بنهاية شهر يونيو القادم حوالي 1800 رحلة أسبوعية إلى 130 وجهة، من بينها حوالي 60 وجهة لم تكن ضمن جدول رحلاتها في الأشهر القليلة الماضية.

وانعكس إعلان الشركة هذا على سعر أسهمها في سوق الأسهم الألمانية DAX، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2،4 في المئة، ويمثل هذا الارتفاع الأكبر على مؤشر DAX الألماني.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضع فيه العديد من شركات الطيران خططًا أولية لإعادة الطائرات إلى الخدمة وسط حالة من عدم اليقين بخصوص حجم الطلب من الركاب والمسافرين، وكذلك بخصوص القواعد الصحية الجديدة وإجراءات الحجر الصحي في بعض الأسواق.

وارتفعت سعة الخطوط الجوية العاملة في أوروبا الغربية بنسبة 0،8 في المئة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، وذلك وفقًا لبيانات دليل شركات الطيران الرسمي OAG.

وصرح هارى هوميستر، رئيس مبيعات لوفتهانزا، في بيان المجموعة: "يرغب الناس في السفر وأصبح بإمكانهم ذلك مرة أخرى، سواء من أجل قضاء عطلة أو لأسباب تجارية"، مؤكدا عرض تذاكر الخطوط المتاحة حديثًا للبيع بداية من يوم 14 مايو.

وسوف تستعيد لوفتهانزا، الناقل الوطني في ألمانيا، خدماتها من فرانكفورت وعدد أقل من ميونيخ كما ستعود إلى وجهات أوروبية بما في ذلك جزيرة مايوركا الإسبانية التي تعد أحد أهم أماكن قضاء الإجازات للمواطنين الألمان، بالإضافة إلى 20 مسارًا عبر القارات.

وطبقا للبيان، تتفاوض مجموعة الخطوط الجوية على خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو مع صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا وما يتوقع أن يكون ركودا طويلا في سوق السفر في أعقابها.

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