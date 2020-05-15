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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

793 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:32 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزراة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، تسجيل 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 26 ألفا و891.

وأوضحت الوزراة - حسبما أوردت صحيفة (ذا سترايت تايمز) السنغافورية - أن من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة لمواطن سنغافوري أو مقيم دائم، وباقي الحالات سجلت بين العمال الأجانب الذين يقيمون في مساكن جماعية.

وسجلت سنغافورة حتى الآن 21 حالة وفاة بسبب مضاعفات (كوفيد-19)، فيما تعافى من المرض 5 آلاف و964 شخصًا أو حوالي 23% من إجمالي الإصابات، وذلك منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 23 يناير الماضي.

وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 752 إصابة جديدة، منها 750 بين العمال الأجانب المقيمين في مساكن جماعية، وبذلك بلغ معدل انتشار فيروس كورونا بين هؤلاء العمال البالغ عددهم 323 ألفا، حوالي 7.4%.. وهذا المعدل يفوق بكثير معدل الانتشار بين حاملي تصاريح العمل غير المقيمين في مساكن جماعية، والذي يبلغ 0.07%، ومعدل الانتشار بين السنغافوريين والمقيمين الدائمين وحاملي التصاريح والبالغ 0.03%، بحسب الصحيفة.

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