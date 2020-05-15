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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة والصناعة» تنفى تراجع الصادرات الزراعية 25% بسبب «كورونا»

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:08 ص
الزراعة
الزراعة
دعاء أبو العزم
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نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة "كورونا".

وأكدت الوزارة في التقرير المقدم لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بسبب أزمة "كورونا"، حيث إن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية شهدت طلبًا دوليًا متزايدًا رغم تفشي فيروس "كورونا عالميًا"، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وقد تصدرت مصر المرتبة الأولى عالميًا للدول المصدرة للموالح، وجاء "البرتقال" في المرتبة الأولى للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي صادرات بلغت حوالي 1.2 مليون طن، بقيمة بلغت 107 ملايين دولار، بينما جاءت "البطاطس" في المرتبة الثانية على القائمة المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها 550 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 بقيمة بلغت 140 مليون دولار.

وأكدت الوزارة، في تقريرها أن هناك ارتفاعًا في الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بنسبة بلغت حوالي 2%، لتصل لـ6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

بينما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت حوالي 24%، حيث سجلت 13 مليارًا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارًا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد أسهمت هذه المؤشرات في انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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