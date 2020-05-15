بنجلاديش تعلن أول إصابة بكورونا فى مخيمات الروهينجا

أعلنت السلطات البنجلاديشية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأوضحت السلطات أن الإصابة جاءت داخل المخيمات المكتظة بلاجئي الروهينجا جنوب البلاد، حيث يتم إيواء أكثر من مليون لاجئ.وصرح مفوض شؤون اللاجئين في بنجلاديش، بأن شخصا من الروهينجا وآخر محلي يعيش في منطقة كوكس بازار ثبتت إصابته أيضا، وتم عزلهما، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز قبل قليل.وفى السياق، أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للاجئين، لويز دونوفان، بأنه تم تنشيط فرق لعلاج المرضى وكذلك تعقب الأشخاص المخالطين وفحصهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وحذر عمال الإغاثة من احتمال تفش خطير للفيروس إذا وصل إلى المخيمات هناك، وخاصة مع وجود حوالي 40 ألف شخص لكل كيلومتر مربع يعيشون في أكواخ بلاستيكية جنبا إلى جنب، وهو ما يزيد عن 40 ضعف متوسط كثافة بنجلاديش.