اعتماد صرف منحة العيد للعاملين فى شركات القابضة الكيماوية

كشفت مصادر مطلعة عن اعتماد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية صرف منحة للعاملين بالشركات التابعة لها، وذلك بناءً على طلب من عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ووفقًا للمصادر، فإنه سيتم صرف المنحة بواقع شهر ونصف من الأجر الأساسي بحد أدنى 1000جنيه، وحد أقصى 2000 جنيه.وأشارت إلي أنه يجري العمل على تنمية المشروعات في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث يتم حاليًا إنشاء شركة مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك من أجل مشروعين لصناعة الإطارات.كما تعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، الوزير الحالي، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.