أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 15-5-2020
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:18 ص
محمد أبو عاصيطباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 15-5-2020، حيث تجتاح الأسواق المصرية حالة من التفاؤل الحذر، وخاصة أسوق المقاولات وأسواق مواد البناء، في أعقاب قرار البنك المركزي، الداعم للقطاع بضم المقاولات إلى قائمة القطاعات الإنتاجية التي تشملها مبادرة البنك المركزي، والذي يتيح 100 مليار جنيه للبنوك لدعم القطاعات الصناعية والزراعية ومؤخرًا بفائدة منخفضة تبلغ 8%.
يأتي هذا في ظل التوترات التي تشوب الأسواق العالمية، على خلفية انتشار جاحة فيروس كورونا عالميًا، حيث تعاني أعتى اقتصاديات العالم من الخسائر المتلاحقة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
أسواق الحديد في مصر، هي الأخرى تستعد لجني ثمار قرار المركزي بدعم قطاع المقاولات ومن ثم عودة النشاط الاقتصادي لقطاع المقاولات، حيث سيزداد السحب على مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وأخشاب وغيرها.
سعر الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، انخفاضًا مدعوم بارتفاع في بعض في الأنواع أعلى من المعدلات المعتادة، حيث سجل سعر حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم التاجر، فيما سجل حديد بشاي 9600 جنيه للطن تسليم المصنع و9700 جنيه تسليم الموزع.
وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9550 جنيه للطن، أما حديد المصريين سجل 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد العتال 9560 جنيهًا للطن.
حديد المعادي سجل 9600 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9600 جنيه، كما سجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت في مصر، في مصر هي الأخرى، بدأت زيادات محدودة قُدرت بنحو 10 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس الخميس رغم توتر الأسواق بسبب كورونا وتوقف حركة المبيعات بشكل جزئي.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
سجل طن أسمنت المسلح نحو 715 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.
وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 720 جنيهًا، وسجل أسمنت المخصوص 715 جنيهًا للطن.
الأسمنت قاهر البحار سجل 750 جنيهًا للطن، وسجل أسوان 720 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا يسجل نحو 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 715 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 745 جنيهًا للطن.
يأتي هذا في ظل التوترات التي تشوب الأسواق العالمية، على خلفية انتشار جاحة فيروس كورونا عالميًا، حيث تعاني أعتى اقتصاديات العالم من الخسائر المتلاحقة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر
أسواق الحديد في مصر، هي الأخرى تستعد لجني ثمار قرار المركزي بدعم قطاع المقاولات ومن ثم عودة النشاط الاقتصادي لقطاع المقاولات، حيث سيزداد السحب على مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وأخشاب وغيرها.
سعر الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، انخفاضًا مدعوم بارتفاع في بعض في الأنواع أعلى من المعدلات المعتادة، حيث سجل سعر حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم التاجر، فيما سجل حديد بشاي 9600 جنيه للطن تسليم المصنع و9700 جنيه تسليم الموزع.
وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9550 جنيه للطن، أما حديد المصريين سجل 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد العتال 9560 جنيهًا للطن.
حديد المعادي سجل 9600 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9600 جنيه، كما سجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوم
أسعار الأسمنت في مصر، في مصر هي الأخرى، بدأت زيادات محدودة قُدرت بنحو 10 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس الخميس رغم توتر الأسواق بسبب كورونا وتوقف حركة المبيعات بشكل جزئي.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
سجل طن أسمنت المسلح نحو 715 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 730 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.
وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 720 جنيهًا، وسجل أسمنت المخصوص 715 جنيهًا للطن.
الأسمنت قاهر البحار سجل 750 جنيهًا للطن، وسجل أسوان 720 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا يسجل نحو 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 715 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 745 جنيهًا للطن.