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رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة عمل بسكويت كوكيز بالشوكولاتة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:33 م
بسكويت كوكيز
بسكويت كوكيز
إسلام جمال
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يعد "الكوكيز" من الأطعمة التى تعتبر دخيلة على أطعمة عيد الفطر، فالكوكيز والبسكويت من أفضل الحلويات المحببة للكبار والصغار، فهي حلوى خفيفة ومناسبة لتناولها صباحًا مع كوب الشاي أو مساءً مع كوب الحليب.

وبسبب انتشار فيروس كورونا، تسعى الكثير من الأسر إلى صنع أطعمة عيد الفطر فى المنزل، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

طريقة عمل بسكويت القهوة والقرفة
3 كوب دقيق
كوب سكر
3 بيضات
12 كوب زبدة
2 ملعقة بيكينج بودر
ملعقة من حبوب القهوة
14 من مسحوق الكاكاو
كوب حبيبات شوكولاتة أو بندق مجروش
12 ملعقة من قرفة مطحونة
ملح

طريقة التحضير:
يخلط السكر مع الزبدة وحبوب القهوة والقرفة والبيكنج بودر والكاكاو والملح فى وعاء مناسب الحجم.

يضاف البيض إلى الخليط وتخفق المكونات مرة أخرى، يضاف الدقيق تدريجيًا مع الإستمرار فى الخلط أو الخفق حتى تتجانس المكونات.

تضاف حبيبات شوكولاتة أو البندق إلى العجين ويقلب جيدًا. تشكل العجين على شكل كرة وتتخرج فى مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ثلث ساعة.

يحضر الفرن بتسخينه على درجة حرارة متوسطة. تحضر صينية الفرن برشها بالقليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين بالصينية.

تشكل العجينة الى دوائر متناسقة الحجم وتوضع فى الصينية وتدخل الى الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج البسكويت.

بعد أن ينضج البسكويت يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم يقدم.

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