رسالة مؤثرة من الدكتور محمود سامى لمولوده الوحيد

كشف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه رزق بمولده الأول قبل شهرين بعد 11 عاما من الزواج ولم يره إلى الآن.وتابع: «لدي طفل عمره شهرين وأنا قلق عليه.. بعد 11 عاما من الزواج رزقني ربي بمولود أسميته يحيى ولم أراه إلى الآن».ووجه «سامي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، رسالة إلى ابنه يحيى قال خلالها: «أحب أقول له انتظرتك كتير وإن شاء الله هكمل معاك».ووجه الدكتور محمود سامي رسالة إلى المصريين: «لازم تسمعوا الكلام زيادة عن كدا علشان الموضوع ده ينتهي على خير» محذرًا من خطورة فيروس كورونا.وشكر رئيس الحكومة والدولة المصرية التي تفاعلت معه، ووفرت له كافة الرعاية الصحية اللازمة من أجل الوقوف على تشخيص حالته وتوفير العلاج اللازم له.