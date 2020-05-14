«المصرية اللبنانية»: كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة

قال المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أزمة كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا ليس في الصناعة فقط بل في مختلف المجالات سواء القطاع المصرفي والاستثمار العقاري وإنشاء المدن الذكية والتجارة وغيرهم.وأوضح سرحان خلال ندوة نظمتها الجمعية، أن اللجنة ستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات من أجل مساعدة الشركات في كيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية واستعراض الجديد من الخدمات المتطورة لتسهيل أداء الأعمال، وكذلك مساعدتها في تطوير أدائها.وأضاف أن اللجنة تعمل على ملف هام لتشجيع إتاحة الفرصة والأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.وشدد على أهمية إعطاء الدولة الأولوية للشركات المصرية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خاصة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة لتحقيق استمرارية واستدامة المشروعات وتقديم الدعم والخدمات.وأشار إلى أن الشركات المصرية العاملة في مجال التطبيقات والبرمجة التقنية، قدمت أداء جيدا وحققت نجاحات كبيرة وملموسة في العديد من المشروعات منها تطوير منظومة الضرائب والإقرار الضريبي الإلكتروني وتطوير خدمات هيئة البريد ومشروع الباندرول ومشروعات كثيرة ومتميزة مع وزارات الداخلية وقطاع الأعمال العام والمالية.ولفت إلى أن الشركات لديها خطة طموحة لتنفيذ مشروعات تتواكب مع المرحلة الجديدة باعتبارها بداية جديدة في كل شيء لأسلوب الحياة وطريقة أداء الأعمال والخدمات.