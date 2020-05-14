عضو بـ«السيادة السوداني»: أحداث جنوب كردفان لا رابح فيها

عبر الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني، عن بالغ أسفه لما حدث فى جنوب كردفان "جنوب السودان"، التي شهدت اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى.وقال تاور، إن ما حدث يمثل خسارة للمجتمع والدولة، ومثل هذه الصراعات ليس فيها كاسب، وعادة ما تنجم عن فتن تحركها أياد خفية أو نتيجة غفلة وقصور أو استهانة.وتفقد تاور، اليوم، جرحى قوات "الدعم السريع" والمواطنين الذين أصيبوا خلال الأحداث في ولاية جنوب كردفان، والذين تم إجلاؤهم إلى الدائرة الطبية للدعم السريع بالخرطوم.وشدد عضو مجلس السيادة بالسودان على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والرسمية والمجتمعية لاحتواء هذه الفتن حتى لا تتسع دائرتها، من خلال إحقاق الحق وسيادة دولة القانون.وأكد أن مجتمع جنوب كرفان يمثل نسيجا واحدا مترابطا ومتوحدا تمتد جذوره في التاريخ، ويربط بينه المصير الواحد والمصلحة المشتركة، لافتا إلى ضرورة وضع ذلك في الاعتبار في أى تصور للمعالجة فى المستقبل.وأضاف أن هذه الحادثة يجب أن تنبه الجميع للقيام بواجبه خاصة الجهات الرسمية.