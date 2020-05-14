«التعليم» تعلن آلية تقييم طلاب الثانوية العامة من نزلاء السجون

أخطر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، المديريات بألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي الحالي.وتضمن الإخطار، موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في 15 مارس الماضي، ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، للإعلان عن جميع الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد اللجان في امتحانات الصف الثالث الثانوي ستزيد مرة ونصف عن الامتحانات خلال السنوات الماضية.