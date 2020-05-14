«اتحاد الصناعات» يشدد إجراءات مواجهة كورونا بمبناه

قرر اتحاد الصناعات المصرية، في اجتماعًا لمجلس إدارته اليوم بمشاركة رؤساء الغرف الصناعية بواسطة تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، تشديد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في مبناه للحفاظ على سلامة العاملينوالوافدين من مسئولي المنشآت الصناعية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.وقرر المجتمعون إلزام جميع الداخلين لمبنى الاتحاد من العاملين والغرف الصناعية وكذلك الزائرين على المبنى بعدد من الإجراءات وهي:- تطهير الأحذية قبل الدخول إلى المبنى عن طريق المرورعلى أحواض التعقيم الموجودة عند أبواب الدخول.- المرور عبر بوابة التعقيم الذاتي للتطهير الكلي للداخلين للمبنى.- تعقيم الأيدي باستخدام المطهرات الكحولية.- الالتزام الإجباري بارتداء كمامات الوجه التي يتيحها الاتحاد للداخلين للمبنى والمطابقة للمواصفات المعتمدة.واعتمد الاتحاد المخصصات المالية من ميزانيته الخاصة لتأمين كافة المواد والتدابير اللازمة لتطبيق تلك الإجراءات وفق أعلى المعايير العالمية.