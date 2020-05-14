الحكومة السورية تلمّح إلى إمكانية فرض حظر تجوال تام

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة والاستعداد للفرض حظر تجوال تام.وقال الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة فيروس كورونا إن إغلاق المنافذ الحدودية سيستمر مع إمكانية اللجوء إلى فرض "حظر التجوال التام" تبعًا للمتغيرات المتعلقة بالفيروس، مجددا تأكيده أهمية وعي المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسئولية والالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله.وكانت الحكومة السورية أعلنت، في الثامن من مارس الماضي، إغلاق حدودها مع الأردن والعراق، كما أغلقت الحكومة السورية في 22 مارس المعابر الحدودية مع لبنان وتركيا.وقرر الفريق الحكومي، خلال اجتماع اليوم، "الاستمرار بحظر التجوال الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي".