استقالة عضو مجلس شيوخ أمريكى وسط تحقيق بشأن طرح أسهم مالية

استقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات ذات النفوذ في مجلس الشيوخ، من منصبه القيادي اليوم الخميس وسط تحقيق بشأن تداول أسهم خاصة به خلال جائحة كورونا العالمية.وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: إن بير قرر الاستقالة "خلال سير التحقيق".ويخضع بير لتدقيق من قبل رجال تطبيق القانون بعد أن ظهر في مارس أنه طرح ما تتراوح قيمته ما بين 628 ألفا و1.27 مليون دولار من الأسهم في فبراير، قبل أن يتراجع سوق الأسهم بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد.ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي صادر فيه عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي هاتف بير المحمول، وفقا لتقارير عدة وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هويتهم.وباع بير، الذي كان مطلعا على إحاطات سرية عن فيروس كورونا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الأسهم رغم تقديم تقييمات عامة متفائلة بصدد قدرة البلاد على مواجهة تفشي المرض.